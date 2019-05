Dordogne : un jeune de 21 ans condamné à de la prison ferme, pour menaces de mort contre une juge

Un jeune de 21 ans a été condamné ce vendredi à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Périgueux, pour avoir menacé de mort une magistrate le 17 janvier dernier. Ce jeune charentais, détenu depuis plus d'un an pour des violences, a déjà plusieurs condamnations à son actif.

Périgueux, France

Un jeune de 21 ans a été condamné ce vendredi matin à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Périgueux, pour avoir menacé de mort une magistrate le 17 janvier dernier. Originaire de Charente-Maritime, et détenu depuis plus d'un an dans la prison de Neuvic, ce jeune homme avait déjà cinq condamnations à son casier judiciaire.

"Vas-y, rentre dans ta maison. Ce soir, je t'envoie une équipe !", le jeune homme à la juge de l'application des peines, le 17 janvier dernier

Détenu pour violences depuis avril 2018, ce jeune de 21 ans devait sortir de la prison de Neuvic en juin prochain. Mais en janvier dernier, durant une audience d'aménagement de peine, il avait menacé de mort la juge de l'application des peines : "Vas-y, rentre dans ta maison. Ce soir, je t'envoie une équipe !".

Ce vendredi matin, le jeune homme a d'abord dit regretter avoir menacé cette magistrate, avant de se justifier : "Elle a dit que j'allais mal finir. J'étais à bout. Quand on est en prison, qu'on n'a pas vu ses proches depuis huit mois, on peut devenir violent.", avant de préciser qu'il n'avait jamais eu l'intention d'envoyer "une équipe" chez elle.

Trois mois de prison ferme

Le jeune détenu avait déjà cinq condamnations à son casier judiciaire, pour violences, menaces, vols ou outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Souvent insolent avec le juge, il a été condamné à trois mois de prison ferme.