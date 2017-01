Dordogne : un jeune de 29 ans menace l'animateur de son centre social avec une carabine

Un jeune homme de 29 ans a menacé ce vendredi un animateur du centre social de Naillac, à Bergerac, avec une carabine à plomb. Le jeune bien connu des services de police était alcoolisé

Vexé, il revient avec une carabine à plomb pour se venger. Un jeune homme de 29 ans, originaire de Bergerac, a menacé l'animateur de son centre social ce vendredi à Naillac, à Bergerac avec une carabine. Quelques minutes plus tôt, vers 20h30, le trentenaire alcoolisé se gare presque dans la vitrine du centre social, selon le procureur de la République de Bergerac. L'animateur lui demande alors de déplacer sa voiture. Le ton monte.

C'est alors que le jeune trentenaire revient avec une carabine à plomb et menace son animateur avant de prendre la fuite, sans le blesser. Il sera arrêté puis entendu. Il a été libéré ce samedi et devra comparaître devant le tribunal de Bergerac le 6 juin prochain pour violence avec arme et conduite en état d'ivresse.