Dordogne : un jeune homme de 20 ans poursuivi pour le meurtre d'un garçon de 19 ans à Saint- Aulaye- Puymangou

Le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre et le placement en détention provisoire de l'auteur du coup de feu

On en sait un peu plus ce dimanche sur les circonstances du drame qui ont coûté la vie à un jeune homme de 19 ans dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Aulaye- Puymangou. La jeune victime est morte à l’hôpital Haut Levêque à Bordeaux après avoir reçu un coup de fusil dans la poitrine.

Il existait un gros contentieux entre les deux jeunes gens, peut être une relation sentimentale qui avait mal tourné entre l'une des sœurs de la victime et l'auteur du coup de feu, c'est une hypothèse qui a été évoquée à plusieurs reprises. En tout cas le jeune frère était sans doute venu demander des comptes vendredi soir.

Un désaccord sur les circonstances précises du drame

Son agresseur est sorti de chez lui et, armé d 'un fusil de chasse. Il a tiré, la décharge a atteint le jeune homme en pleine poitrine. L'auteur du coup de feu, qui n'est pas connu de la justice, a reconnu les faits . Il reste aujourd'hui à savoir dans quelles circonstances ce coup de feu est parti. Là, les versions divergent entre l'auteur et les témoins de la scène, puisque la jeune victime n'était pas venue seule, et que le tireur avait aussi un ami à ses côtés qui a été remis en liberté dès dimanche. L'auteur du coup de fusil, qui n'est pas connu de la justice, a été présenté au juge dimanche soir pour être mis en examen pour homicide. Le parquet a réclamé son placement en détention provisoire.