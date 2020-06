Dordogne : un jeune plombier de 22 ans s'électrocute mortellement à Prigonrieux

Un accident mortel du travail a eu lieu ce vendredi midi à Prigonrieux, près de Bergerac. Un plombier de 22 ans s'est électrocuté en intervenant chez un particulier.

Un câble électrique sectionné

Il avait été appelé suite à une fuite d'eau. Pour tenter d'y accéder et pour la colmater, il a sectionné une gaine dans le jardin et a coupé au même moment le câble d'alimentation électrique de la maison. Il a été électrocuté. Le courant l'a traversé en entrant par son poing gauche et est ressorti par son bras droit. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas pu être réanimé, précisent les gendarmes. Une dizaine de pompiers et le SAMU sont intervenus.

Le maire de Prigonrieux et le responsable de son entreprise se sont rendus sur place. L'inspection du travail a été avisée et l'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Bergerac.

Le collègue du jeune homme, qui travaillait à ce moment-là avec lui a été très choqué et hospitalisé à l'hôpital de Bergerac.