Un jeune homme de 23 ans a été interpellé par les gendarmes de Ribérac en Dordogne et placé en garde à vue hier lundi. L'interpellation fait suite à la plainte de son ex compagne qui l'accuse de l'avoir battue.

Dordogne : un jeune homme de 23 ans accusé d'avoir frappé son ex compagne à coups de poing et à coups de pied

Un jeune homme de 23 ans a été placé en garde à vue hier lundi à la gendarmerie de Ribérac. Les gendarmes l'ont interpellé suite à la plainte de son ex compagne pour des violences. La jeune fille âgée de 22 ans l'accuse de l'avoir frappée entre le 22 au 27 août : des coups de poing au visage ainsi que des coups de pied. Le jeune homme était en état d'ivresse. Son ex compagne a bénéficié de huit jours d'ITT pour une blessure au nez. Selon elle, les violences auraient commencé en novembre dernier où son ex compagnon aurait commencé à la giflerrégulièrement.

En garde à vue, le jeune homme a nié les faits. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins. Il est poursuivi pour violences , menaces de mort et dégradation de domicile. Il comparaîtra en janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Périgueux.