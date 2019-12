Dordogne : un jeune homme devant les Assises pour avoir tué son frère en voulant protéger sa mère

Bergerac, France

Un homme de 27 ans comparaît ce jeudi et ce vendredi devant les assises de la Dordogne à Périgueux.

Il est jugé pour violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 29 août 2015 à Bergerac il est accusé d'avoir tué son frère aîné âgé de 26 ans d'un coup de couteau dans l'abdomen. L'homme aurait fait cela pour protéger sa mère.

Il est aux environs de midi ce 29 août 2015. Nous sommes dans un petit pavillon derrière la gare de Bergerac. Quand l'accusé rentre chez lui il découvre son grand frère en train de se disputer une nouvelle fois avec sa maman.

Le petit frère tente de s'interposer... L'aîné devient fou de rage. Des coups sont distribués. Mais cette fois, la dispute va trop loin.

Couteau de 40 cm

L'aîné saisit une raquette de tennis, et frappe sur son petit frère qui se réfugie dans la cuisine et se retrouve acculé contre un meuble. Il fouille alors dans le tiroir en sort un couteau de 40 cm et le plante dans l'abdomen de son grand frère.

La victime du coup de couteau s'enfuit dans sa chambre. Mais il est déjà trop tard pour ce colosse de deux mètres et près de 100 kilos victime d'une hémorragie internet. Rapidement l'enquête a montré que le grand frère avait l'habitude de frapper ses parents qui avaient déposé plusieurs mains courantes au commissariat. Ce jeudi le petit frère, accusé d'avoir tué son aîné sans le vouloir comparaîtra libre. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire.