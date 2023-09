Un jeune homme poursuivi pour avoir prostitué sa petite amie à Périgueux

Cet homme d'une vingtaine d'années va passer devant le tribunal pour avoir prostitué sa petite amie. Il a été arrêté par la police après une passe jeudi après-midi à Périgueux.

Les policiers ont été appelés par un client, comme l'a révélé le journal Sud Ouest. Il dit avoir été agressé par deux hommes, selon nos informations. Le second agresseur n'a pas été retrouvé. L'homme d'une vingtaine d'années et sa petite amie qu'il prostitue sont placés en garde à vue pour l'agression. Les enquêteurs ne parviennent pas à prouver cette agression. La jeune femme est libérée. La prostitution n'est plus considérée comme un délit en France depuis 2016.

Prostituée depuis plusieurs mois

Son petit ami en revanche est poursuivi proxénétisme. Les deux jeunes d'une vingtaine, originaires du Paraguay et de passage à Périgueux, disent être en couple. Le jeune homme prostitue sa petite amie depuis plusieurs semaines, voire mois.

Il est poursuivi pour avoir tiré profit et aider à la prostitution. Le procureur de Périgueux a requis sa détention provisoire et une comparution immédiate. Le tribunal a décidé de le placer sous contrôle judiciaire et a fixé une audience au mois d'octobre.

Une enquête pour recours à la prostitution

Une enquête a aussi été ouverte pour recours à la prostitution contre le client qui a appelé les policiers jeudi. S'offrir un contact sexuel contre rémunération est une infraction et est puni d'une contravention de cinquième classe, soit 1 500 euros.