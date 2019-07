Dordogne : un jeune homme toujours recherché après avoir forcé un contrôle de police à Coulounieix

Un jeune homme est toujours recherché par la police après une course poursuite qui avait commencé à Coulounieix Chamiers avenue du général de Gaulle ce mardi. L'homme avait forcé un contrôle de police. Une autre voiture avait ensuite forcé le passage, son conducteur a été interpellé

Périgueux, France

Un homme est toujours recherché après une course poursuite à Coulounieix Chamiers C'était mardi.

Une Renault Safrane a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police avenue du général de Gaulle.

Il a ensuite laissé sa voiture sur la voie des stades, et a pris la fuite à pied. Son passager, un homme de 19 ans a lui été interpellé.

Et puis quelques minutes plus tard, une BMW grise a elle aussi forcé le passage. Son conducteur, un jeune homme là encore de 19 ans a été interpellé.

Il était ivre et avait consommé des stupéfiants. Il n'avait pas de permis, pas d'assurance et pas de carte grise à jour. Selon plusieurs témoins les deux voitures venaient de participer à une course poursuite sur la D 6089 à hauteur de Razac.

L'homme sera convoqué plus tard par le tribunal correctionnel de Périgueux.