Dordogne : un jeune homme monte dans un arbre pour échapper à la police après un vol de scooter

Il est plus de 2 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, quand les policiers l'aperçoivent pendant leur patrouille. Un jeune homme pousse un scooter à l'angle des rues Talleyrand-Périgord et Pierre Magne, à Périgueux. Il manque des pièces sur le véhicule et des fils sont apparents, caractéristiques d'un potentiel vol. Dès que le garçon voit les gyrophares de la police, il lâche le scooter et prend la fuite.

Le jeune de 16 ans entre dans une habitation, et passe de jardin en jardin. Dans l'un d'eux, il décide de monter en haut d'un arbre. Les policiers le voit et l'incite à redescendre avant de l'interpeller.

Un adolescent en fugue

Selon la police, le mineur vient du Puy-de-Dôme. Il a fugué de chez sa famille d'accueil en prenant les clés de la voiture familiale et en volant le véhicule. Avec, l'adolescent a rejoint la gare de Clermont-Ferrand où il a pris le train pour rejoindre une copine en Dordogne chez qui il est hébergé depuis.

Le jeune homme a reconnu le vol de la voiture et du scooter pendant sa garde à vue. Il sera jugé devant le magistrat des mineurs à Brive, le 25 août prochain.