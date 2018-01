Neuvic, France

Jérome Dupeyrat a écrit au procureur de la République fin novembre, pour dénoncer la négligence dont serait victime sa grand-mère âgée de 93 ans. Originaire de Neuvic, elle a voulu y revenir pour ses vieux jours. Elle est là-bas depuis un peu plus d'un an mais pour son petit-fils Jérémy Dupeyrat, elle est hébergée dans des conditions indignes . "Je me suis déplacé plusieurs fois. On voyait ma grand-mère dans son urine dans le lit, les couvertures par terre, les draps sales. _Chaque fois que je venais, elle était dans un état déplorable. On a parlé à des infirmières, des aides-soignantes, c'est toujours les mêmes réponses : on n'est pas assez nombreuses, on fait ce qu'on peut."_

C'est inquiétant de la laisser dans de telles conditions" - Jérémy Dupeyrat

Jerémy Dupeyrat a donc choisi d'alerter le procureur, sans réponse pour le moment. Il a aussi écrit à l'Agence Régionale de Santé qui lui a indiqué avoir pris connaissance de son courrier. La directrice intérimaire de l'Ephad de Neuvic n'était pas joignable ce mercredi.