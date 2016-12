Dordogne : un lémurien coincé dans un filet à 8 mètres de haut sauvé par les pompiers

Un lémurien de quatre ans a été sauvé par six pompiers de l'équipe spécialisée du GRIMP ce samedi après-midi. Née à la réserve zoologique de Calviac, ce lémurien femelle s'était déjà coincé dans un filet mais cette fois-ci les pompiers ont du intervenir

Tout est bien qui finit bien pour ce réveillon de Noël. Un lémurien femelle de quatre ans a été sauvé par les pompiers cet après-midi au parc zoologique de Calviac. La petite bête s'était coincée dans les filets de sa volière, à plus de 8 mètres de haut. Six pompiers de l'équipe spécialisée GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux ont réussi à la décrocher au bout d'une heure et demi, suspendus à plus de 12 mètres du sol.

" Comparée à sa mère, elle est très vive et curieuse " - Emmanuel Mouton, directeur du parc de Calviac

Ce lémurien Vari noir et blanc est né en 2012 au parc. Elle est tout l'opposé de sa mère, selon Mylène Fannier, la chef animalier. Curieuse, parfois déchaînée, elle grimpe partout et ne reste jamais très calme. Ce samedi, sa mère et elle découvraient une nouvelle volière. Charie, le lémurien de quatre ans est donc parti à la découverte de son nouvel enclos. "Elle s'est d'abord coincé un doigt puis la pâte entière dans le filet et en voulant sortir, elle s'est entourée le filet autour du poignet", explique Mylène.

Le lémurien s'était déjà coincé dans un filet mais assez bas pour que l'équipe puisse la libérer. Cette fois-ci, c'était "impossible", à plus de 8 mètres de haut. Les pompiers l'ont donc approché doucement parce qu'un lémurien apeuré peut mordre.

"Elle était très calme pendant le début de l'opération et dès qu'ils ont commencé à couper le filet autour de son poignet, elle a commencé à s'agiter alors j'essayais de la rassurer en lui parlant." - Mylène, chef animalier

Les pompiers ont donc découpé le filet autour et ont descendu dans le calme le lémurien, qui a tout de suite été mis au chaud avec sa mère. La pâte n'est pas blessée. Charie a même pu regrimper sur quelques arbres en fin de soirée.