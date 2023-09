Dordogne : un lycée évacué dans le centre-ville de Périgueux après un appel malveillant

Les élèves ont été évacués entre midi et deux, ce jeudi 6 septembre sur la rue Victor Hugo

C'est une drôle de rentrée pour ces élèves du lycée Claveille de Périgueux. Ils sont sortis ce mercredi midi dans une rue Victor Hugo déserte et encadrée par des policiers. Le directeur de cabinet du préfet de la Dordogne, Yohan Blondel, indique que la police nationale a reçu vers 12h30 un appel malveillant. Au bout du téléphone, une personne a déclaré qu'un groupe d'individus étaient en train de se diriger vers le lycée pour en découdre.

Les élèves confinés puis évacués

Le proviseur de l'établissement a été prévenu et a confiné ses élèves avant l'arrivée des policiers. Une quinzaine d'entre eux, équipés pour faire face au risque attentat, sont arrivés pour faire sortir les élèves, les professeurs et les membres du personnel, mais aussi pour vérifier l'ensemble des bâtiments. Les policiers n'ont rien repéré de suspect.

La circulation sur la rue Victor Hugo a été coupée le temps de l'intervention des policiers.

Jean-Pierre est professeur d'informatique, il faisait sa rentrée ce jeudi "c'est ma 35ᵉ rentrée, mais c'est la première qui se passe comme ça". Il a entendu vers 12h30 la sirène alerte-intrusion. Le professeur a d'abord pensé à un exercice. Il a appliqué le protocole avec la quinzaine d'élèves, il s'agit de barricader la porte, mettre les jeunes sous les tables et de rester silencieux. Ils ont ensuite entendu un autre message pour quitter l'établissement.

Maxence et Léo sont en seconde professionnelle. Les deux jeunes étaient à la cafétéria quand ils ont entendu le message d'alerte. Ils sont sortis en pensant que c'était un exercice. Quand ils ont vu les policiers, ils ont compris que ce n'était réel. "le lycée, il est entouré de beaucoup de policiers, [...] les CPE nous ont dit que ce n'était pas un exercice, au début cela ne nous a pas inquiété, mais bon, ça fait bizarre, mais bon, on ne sait pas trop. A priori, on a vu qu'ils avaient tout regardé".

L'établissement sous surveillance

Les élèves devaient reprendre les cours en début d'après-midi. Cependant, l'établissement restera sous surveillance ce jeudi après-midi et jusqu'à la fin de la semaine, d'après le directeur de cabinet du préfet qui indique par ailleurs que le procureur va être saisi suite à ce déclenchement des forces de l'ordre.