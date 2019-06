Dordogne : un médecin frappé par un patient à Nontron

Nontron, France

Il refuse de renouveler un traitement et se fait frapper. Un médecin s'est fait agresser par un patient dans son cabinet à Nontron mercredi dernier. Et le toxicomane d'une trentaine d'années était très agressif.

Il en vient au main et me donne un coup de poing

Il a déboulé dans le cabinet sans rendez-vous et a interrompu le praticien en pleine consultation. Le trentenaire exige que son ordonnance soit renouvelée. Il veut que le médecin lui prescrive son médicament de substitution à la drogue. Mais le docteur Chraibi refuse : "C'est un traitement que l'on peut délivrer tous les 28 jours. Donc je lui ai dit tout simplement que je ne peux pas renouveler son traitement, ce qu'il n'a pas accepté. En plus c'est un patient que je ne connaissais pas. Il en vient au main et me donne un coup de poing. Je l'ai foutu dehors et je l'ai remis dans sa voiture."

Une recrudescence des agressions

Il garde son calme, s'en sort sans blessure et porte plainte immédiatement. L'agresseur sera jugé en janvier 2020.

Porter plainte, c'est un réflexe que tous les médecins devraient avoir pour Jean-Marie Faroudja, le président d'honneur de l'ordre des médecins en Dordogne : "On conseille vivement aux médecins de porter plainte afin que des suites pénales soient données. Il n'est pas normal que des médecins qui sont là pour soigner des gens se voient agresser par des individus."

L'an dernier, l'Observatoire de la sécurité des médecins a recensé 1126 agressions. Un record depuis sa création en 2003.