Dordogne : une femme meurt dans un choc frontal entre deux voitures sur une ligne droite

Des gyrophares de pompiers sur plusieurs centaines de mètres, l'hélicoptère dans le champ d'à côté, le SAMU, la route totalement bloquée pendant près de trois heures. Ce dimanche 28 mai, une femme d'une cinquantaine d'années est morte dans un violent choc frontal sur la route départementale 675 entre Nontron et Brantôme, au niveau de la longue ligne droite en cuvette de Sceau-Saint-Angel.

ⓘ Publicité

Les carcasses de la Dacia et la Peugeot qui se sont percutées témoignent de la violence du choc. Selon les premiers éléments recueillis sur place, l'une des voitures s'est déportée sur la voie d'en face. Dans l'une d'elles, une femme seule au volant. Les secours n'ont pas réussi à la réanimer.

Une heure pour désincarcérer les blessés

Dans la Peugeot qui arrivait en face, quatre personnes d'une même famille de Vendéens. Les pompiers ont mis plus d'une heure à désincarcérer la conductrice de 42 ans, coincée dans l'habitacle. Elle a été gravement blessée. Son mari de 45 ans, et deux personnes de 74 et 75 ans sont moins grièvement touchés.

Cette famille de touristes était en vacances dans la région. Ils étaient suivis dans une seconde voiture par d'autres membres de leur famille, un couple et deux enfants qui ont assisté à l'accident. Très choqués, ils ont été pris en charge par les secours.

La famille suivait dans une deuxième voiture

Cinq ambulances des pompiers du secteur ont été dépêchées sur place, à tel point qu'il a fallu faire décoller l'hélicoptère de l'hôpital de Périgueux pour libérer une ambulance pour le transport de l'une des blessés. Les autres blessés ont été emmenés à l'hôpital.

Selon le maire de Sceau-Saint-Angel, c'est le quatrième accident mortel sur lequel il est appelé en quatre mandats. Les voitures roulent souvent très vite sur cette ligne droite, longue de trois kilomètres. Depuis 60 ans, huit personnes ont perdu la vie sur cette portion de route.