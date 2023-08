Dordogne : un motard contrôlé à 177 km/h au lieu de 90 en faisant un "baptême de moto" pour sa passagère

Sa Yamaha R1 fonce à un bruit d'enfer juste avant l'entrée vers Bergerac, quand elle passe dans l'œilleton d'un gendarme posté sur le bord de la route. Ce dimanche matin, un quadragénaire a été contrôlé à une vitesse folle au guidon de sa moto sur la nationale 21, au niveau de Creysse. Le cinémomètre, les jumelles qui calculent la vitesse, affichent 177 km/h, pour une route limitée à 90.

Impossible de rattraper le chauffard à cette vitesse. Mais les motards de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) l'attendent déjà au rond-point suivant, au niveau de l'Intermarché de la zone commerciale. Le conducteur a une passagère à l'arrière de sa moto. Périgourdin, la quarantaine, il se justifie en disant qu'il fait faire un "baptême de moto" à sa filleule.

Permis confisqué, la moto aussi

Les gendarmes lui ont confisqué son permis de conduire et la puissante moto de 1000 cm cubes est repartie sur une dépanneuse. Pour un tel excès de vitesse supérieur à 50 km/h, le véhicule part à la fourrière pendant sept jours et la préfecture peut prendre une décision de suspension de permis jusqu'à six mois, en plus des poursuites judiciaires encourues.

En tout dimanche matin, les gendarmes de Bergerac et de l'EDSR ont confisqué 11 permis de conduire sur deux points de contrôle de la nationale 21. Deux autres grands excès de vitesse ont été constatés, une Porsche 911 à 150 km/h, et une moto à 146 au lieu de 90.

La semaine a été particulièrement meurtrière sur les routes de Dordogne, avec pas moins de deux accidents mortels. La préfecture a annoncé une intensification des contrôles.