Dordogne : un motard de 37 ans gravement blessé dans un choc contre une voiture

Un motard de 37 ans a percuté une voiture lundi 23 août à Mensignac, sur la route de Gravelle. L'accident s'est produit à la mi-journée. Les pompiers et le SAMU sont intervenus et ont retrouvé le motard gravement blessé aux jambes. Les secours l'ont transporté à l'hôpital de Périgueux. Dans la voiture, deux jeunes de 23 et 19 ans. Ils n'ont pas été blessés.