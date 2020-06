Dordogne : un motard grièvement blessé dans une collision à Marsac-sur-l'Isle

Une moto et une voiture se sont percutées ce jeudi 4 juin à Marsac-sur-l'Isle en Dordogne. Le motard est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé.

Un motard est grièvement blessé après une collision frontale c e jeudi 4 juin à Marsac-sur-l'Isle. La moto et la voiture se sont percutés route de Marival, entre Coulounieix-Chamiers et Marsac.

Le motard dont le pronostic vital est engagé a été transporté sur l'hôpital de Périgueux.