Dordogne : un motard roule à 233 km/h sur une route limitée à 80

Le motard a perdu son permis, et sa moto a été saisie. Il roulait sur la départementale 674 à l'est du département.

La Roche-Chalais, France

Un motard a été interpellé samedi 16 mars, dans l'après-midi, par les gendarmes de la brigade motorisée de Périgueux. Il roulait à 233 km/h au lieu des 80 règlementaires.

Il a été contrôlé sur la départementale 674, entre La Roche Chalais et Chalais, à l'est du département. Son permis a été immédiatement retiré, et la moto a été saisie.