Dordogne : un nouveau guide de randonnée des chemins de meuniers

Un nouveau guide de randonnées est disponible. Réalisé par le service tourisme du Conseil Départemental et l'Association Périgourdine des Amis des Moulins, il recense 13 parcours pour découvrir les moulins de Dordogne. Un patrimoine important pour le département, qui en compte plus d'un millier.

Imprimé en 10.000 exemplaire, le guide " Chemins de meuniers " est disponible dans toutes les offices de tourisme et mairie des villages situés sur les parcours. Il le sera " prochainement " sur le site internet de l'APAM.

13 parcours détaillés

" Le guide reprend une partie de nos chemins de meuniers qui mettent en valeur de superbes points qui sortent de l'ordinaire. À savoir des manoirs, des châteaux, des maisons fortes, et bien-sûr les moulins, à eau comme à vent ", décrit Alain Périer, le président de l'APAM. Les 13 parcours présents dans le guide sont détaillés : distance, itinéraire, patrimoine à visiter et explications. Le guide n'a pas vocation à intéresser uniquement les touristes. Au contraire " les périgourdins peuvent observer des choses qu'ils n'auraient jamais pu voir autrement ", apprécie Alain Périer.

L'association périgourdine des amis des moulins, qui a pour objet la " sauvegarde ", la " protection et la valorisation des moulins ", estime que les moulins représente le " troisième patrimoine du Périgord ", derrière " les châteaux et les églises ". Malgré son importance, " c'est un patrimoine menacé, affirme Jean-Claude Grégory, membre du conseil d'administration de l'APAM. C'est pourquoi nous faisons tout pour les sauver et les mettre en valeur ".

Exemple d'un parcours détaillé dans le guide, à Domme. © Radio France - Clément Teraha

Un QR code pour télécharger les traces GPS

Au début du guide, un QR code est à scanner afin de télécharger les traces GPS des parcours proposés dans le guide. Une fonctionnalité qui permet également aux randonneurs d'être géolocalisés. Ce qui peut être un détail majeur en cas d'accident. En outre, le QR code permet de recueillir des informations à propos des moulins à visiter.

" Les randonneurs, qui sont de plus en plus nombreux à marcher avec leur smartphone, peuvent écouter des interviews des propriétaires des moulins ou des responsables d'associations qui s'occupent des chemins ", indique Philippe Debet, animateur au service tourisme du département de la Dordogne. " Cela permet d'avoir accès à quelques compléments d'informations ", poursuit-il.