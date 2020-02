Dordogne : un nouveau radar miniature flashe une automobiliste à 164 km/h au lieu de 80

Les gendarmes ont inauguré un nouveau radar miniature, qui tient dans la poche ce jeudi en Dordogne. Un petit bijou de technologie capable de flasher à plus de 600 mètres de distance et de détecter le non port de la ceinture ou encore l'utilisation du portable au volant

Saint-Martial-d'Artenset, France

Le tout premier flash (même s'il ne flashe plus pour détecter les excès de vitesse) du tout nouveau radar des gendarmes de la Dordogne. Le nouveau "cinémomètre" appelé "TrueSpeed" a été mis en service ce jeudi.

Il a flashé une automobiliste à 164 km/h au lieu de 80 ce jeudi soir 13 février sur la D6089 sur la commune de Saint Martial d'Artenset.

Son permis lui a été retiré, elle est aussi repartie sans sa voiture.

Le nouveau radar de la gendarmerie de la Dordogne - Gendarmerie de la Dordogne

Le nouvel appareil des gendarmes est redoutablement efficace : il permet de contrôler la vitesse, mais aussi le port de la ceinture, ou encore le téléphone au volant.

Enfin la détection du sens de circulation est automatique sur ce modèle et il tient dans la poche des militaires. Il peut également avoir une vision nette d'un véhicule à plus de 600 mètres. Il sera utilisé précisent les gendarmes "pour des raisons inhérentes à la préservation de la vie humaine", et non pour des considérations mercantiles soulignent-ils.