Un octogénaire fait un malaise en voiture et atterrit dans une chambre en Dordogne

C'est un accident peu banal qui s'est produit ce samedi 25 septembre en fin d'après-midi à Mouleydier. Une voiture est venue foncer dans une maison. L'homme de 82 ans au volant aurait pu faire un malaise.

Il traverse deux jardins

Il est environ 17h30 quand une Mercedes grise fait une sortie de route au niveau du rond point du stade Raoul Superchi. Le véhicule traverse deux jardins d'un lotissement et finit sa course dans une maison. Le véhicule est venu s'encastrer sous une fenêtre, et est entré dans la chambre de la propriétaire poussant le lit de celle-ci. La voiture a totalement brisé et défoncé le mur de la chambre. Le conducteur n'est heureusement pas blessé. Il a tout de même été transporté à l'hôpital de Bergerac pour des examens. L'octogénaire a fait un malaise selon les premiers éléments car "il n'y a pas de trace de freinage" explique le maire de Mouleydier.

La propriétaire de la maison est choquée.