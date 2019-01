Dordogne : un octogénaire tué dans un choc frontal

La Rochebeaucourt-et-Argentine, France

Une deuxième accident mortel sur les routes de Dordogne en deux jours. Après la mort d'un homme de 37 ans à Sainte-Sabine-Born, un octogénaire s'est tué à La-Rochebeaucourt-et-Argentine en Périgord vert ce mardi 9 janvier vers 18h dans un choc frontal avec un fourgon.

Deux hommes légèrement blessés

Pour une raison inconnue, cet homme de 82 ans qui circulait sur la route d'Angoulême s'est déporté sur la gauche et a percuté le véhicule qui venait en face avec sa voiture. A l'arrivée des secours l'homme, originaire du village, se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé sur les lieux du drame.

En face dans le fourgon, deux hommes de 49 et 19 ans habitants de Nontron et Augignac ont été légèrement blessés et conduits à l’hôpital.