Un patron condamné à 18 mois de prison avec sursis après la mort de ses deux ouvriers à Tocane-Saint-Apre

Tocane-Saint-Apre, France

Il y a bientôt deux ans, la commune de Tocane-Saint-Apre avait connu un drame. Un hangar d'une soixantaine de mètres carrés qui devait être détruit s'était effondré. Dans les gravats, deux hommes. L'un d'entre-eux, âgé de 24 ans, n'avait pas survécu à ses blessures. L'autre était décédé le lendemain à l'hôpital de Périgueux.

L’entrepreneur doit verser des dommages et intérêts

La mort des deux ouvriers à Tocane-Saint-Apre avait été jugée le 6 novembre dernier au tribunal de Périgueux. Le patron de l'entreprise qui les employait, placée depuis en liquidation, s'était alors défendu. Car il était accusé de ne pas avoir sécuriser son chantier. De fait, la présidente avait expliqué qu'il n'y avait jamais eu de formation sécurité dans son entreprise, que le matériel n'était pas adapté aux tâches à réaliser. Des anciens salariés, entendus par les enquêteurs, parlaient d'un "chantier à l'ancienne". A la barre, l'entrepreneur avait conclu que sa responsabilité était "partielle".

à lire aussi Le village de Tocane-Saint-Apre sous le choc après la mort de deux ouvriers

Le tribunal est donc en désaccord avec cette analyse. Il l'a bien condamné à hauteur des réquisitions du procureur général à un an et demi de prison avec sursis. Mais, il ne sera pas ce mercredi soir en prison. Sa peine sera inscrite dans son casier judiciaire et il devra la purger derrière les barreaux s'il est à nouveau condamné, lui a expliqué la présidente. Il devra également verser plus de 80 000 euros de dommages et intérêts à plusieurs personnes des familles des deux hommes décédés.

Tocane-Saint-Apre - © Visactu