Dordogne : un pensionnaire de l'Ehpad de Montignac retrouvé dans une clairière

Un résident de 70 ans de l'Ehpad de Montignac avait disparu lundi soir. Après une nuit de recherches, les gendarmes des brigades de Terrasson et de Montignac ont réussi à le retrouver. Il est choqué mais en bonne santé.

Grosse frayeur cette nuit à l'Ehpad de Montignac dans le Périgord Noir. Vers 23h, un résident de 70 ans atteint de diabète a échappé à la surveillance et a quitté l'établissement à pied. L'alerte a été rapidement donnée. Les gendarmes ont entamé des recherches jusqu'à 4h30 du matin appuyés par une équipe cynophile. Le chien de la brigade a vite permis d’indiquer la direction prise par le septuagénaire. Une piste ensuite confirmée par la caméra de surveillance de l'établissement.

Retrouvé en bonne santé mais choqué

Les recherches ont repris en début de matinée ce mardi. Les militaires ont déployé des équipes en VTT et VTT électrique pour sonder les bois. Des réservistes ont été appelés en renfort, en plus du peloton de surveillance et d'intervention de Sarlat.

Le résident a été retrouvé peu de temps après la reprise des recherches, vers 9h30. C'est une équipe véhiculée qui l'a aperçu au niveau d'une clairière à Montignac près d'un chemin menant à la Chapelle-Aubareil. Selon les gendarmes, il est en bonne santé mais choqué. Il a pu regagner son Ehpad.