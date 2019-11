Dordogne : un périgourdin sera jugé pour avoir frappé sa compagne pendant deux jours

Bonneville, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, France

Un homme de 43 ans sera jugé le jeudi 14 novembre au tribunal de Bergerac pour violences conjugales. Le périgourdin a été arrêté par les gendarmes pour avoir frappé sa compagne pendant deux jours, du lundi 11 au mardi 12 novembre.

Les faits se sont déroulés à Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières près de Vélines dans le bergeracois où le couple vit ensemble depuis plus d'un an. Le lundi 11 novembre, l'homme est alcoolisé. Après une dispute il commence a frappé sa compagne, la jette dans la baignoire et la roue de coups. Le lendemain, il s'en prend de nouveau à elle. Le corps de la femme est couvert d'hématomes, l'hôpital de Libourne lui a prescrit 10 jours d'incapacité totale de travail.

L'homme de 43 ans a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales. En 2017 et 2019 il a été jugé par le tribunal de Bordeaux pour avoir frappé son ancienne compagne.

Pour l'instant en garde à vue, le périgourdin sera jugé en comparution immédiate le jeudi 14 novembre au tribunal de Bergerac.