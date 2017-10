Dordogne : un pilote se tue au rallye de Sarlat

Un pilote périgourdin a perdu la vie ce dimanche matin lors du rallye Sarlat Périgord noir. Il a fait une sortie de route.

Drame ce dimanche matin sur le rallye Sarlat Périgord Noir. Le pilote périgourdin Anthony Mora, âgé de 41 ans, originaire de Sarlat s'est tué dans une sortie de route. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule, une Peugeot 208 et percuté un arbre. L'accident s'est produit vers 10h du matin lors de la deuxième spéciale. La course qui était partie des Eyzies-de-Tayac et devait passer par Manaurie, Marquay et Saint-Cirq a été stoppée.

Athony Mora avait