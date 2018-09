Le jeune homme a d'abord été poursuivi pour meurtre. Finalement, l'affaire a été requalifiée en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est jugé devant la Cour d'assises de Périgueux ce jeudi et vendredi.

Terrasson-Lavilledieu, France

À partir de ce jeudi 20 septembre, et jusqu'à vendredi, un jeune réunionnais va devoir s'expliquer devant la Cour d'assises de Périgueux. Il est jugé pour la mort d'un homme de 48 ans à Terrasson-Lavilledieu. En août 2016, le jeune homme, âgé de 21 ans au moment des faits, avait frappé son voisin, retrouvé mort à son domicile. D'après ses voisins, la victime est décrite comme un homme gentil, mais fragile et alcoolique.

D'abord poursuivi pour meurtre, le jeune homme sera finalement poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le soir du drame, il avait passé la soirée au domicile de la victime. Ensemble, ils boivent beaucoup d'alcool, jusqu'au moment où le quadragénaire veut que le jeune rentre chez lui. Celui-ci refuse et "voit rouge", selon ses propres termes.

C'est un déchaînement de violence qui suit. L'autopsie décrit de nombreuses fractures, un traumatisme crânien et facial, des hémorragies... L'accusé, en déshérence depuis l'adolescence et connu pour son passé judiciaire chargé, reconnaît les coups et une chute dans l'escalier, mais il dit que la victime était toujours en vie quand il l'a laissé chez lui. C'est le propriétaire de l'appartement qui l'a retrouvé mort le lendemain.