Dordogne : condamnation d'un mari violent après l'alerte donnée par sa fille dans son collège

Un homme de 63 ans a été condamné, ce mercredi 11 mars, à dix mois de prison dont six mois avec sursis pour des violences et des menaces de mort sur sa femme et sa fille. Cette dernière avait donné l'alerte dans son collège pour des faits datant d'août 2019 et de février dernier.

L'homme de 63 ans a été condamné à dix mois de prison dont six avec sursis. Il était accusé de violences sur sa femme et l'une de ses filles.

Sa fille avait alerté le collège début février. L'établissementavait ensuite signalé les violences aux gendarmes. Un homme comparaissait ce mercredi au tribunal correctionnel de Périgueux pour des faits de violences et de menaces de mort sur son épouse de 32 ans et sa fille de 14 ans à Menesplet près de Montpon-Ménéstérol. Le sexagénaire a été condamné à dix mois de prison dont six avec sursis. Placé en détention provisoire mi-février, il retourne donc en prison ce mercredi soir. Pendant l'audience, seule la jeune fille était présente.

L'homme menaçait sa fille et sa femme avec un fusil

Jean P., comparaissait au tribunal pour des faits datant notamment de février 2020. Le 8 février, une dispute éclate avec sa femme. Il la gifle puis elle décide de s'enfuir avec sa fille. L'homme les menace avec un fusil qui fait partie d'une large collection. A ce moment, il a peur qu'elle décide de divorcer. A ce moment là, il le dit lui-même : "J'avais bu cinq verres, j'étais ivre mort". Une information qu'elle sa femme a confirmé lors de l’audition devant les gendarmes : "Il avait l'alcool mauvais". C'est après ces violences que l'adolescente avait alerté son collège.

Je ne m'en souviens pas, j'étais sous l'emprise de l'alcool - Le prévenu à propos des faits du 8 février

"Ce n'était pas la première fois que cela arrivait" expliquait dans son audition aux gendarmes la jeune fille de 14 ans. En effet, son père aurait également été violent au mois d'août 2019. Il aurait bousculé et menacé sa femme et sa fille, toujours avec un fusil. Une rumeur courait à propos de relations extra-conjugales qu’aurait eu sa femme avec un autre homme. Sa fille aurait été au courant : "Je lui ai dit qu'elle prendrait la fessée de sa vie si elle ne disait rien. C'est pour ça les gifles et les coups" se défend-il. Il assure cependant que personne n'a été menacé avec son fusil.

Des relations tendues avec sa fille

Pendant les débats au tribunal correctionnel, les relations très tendues entre la jeune adolescente et son père ont été évoquées. Jean P., a insulté sa fille à cause de ses vêtements "trop vulgaires et trop courts" et aussi à cause "son rouge à lèvres". Sa fille lui rendait ses insultes puis son père la frappait. Le prévenu a tenté de justifier devant le tribunal mais la présidente l'a rapidement interrompu : "Peu importe comment elle s'habille, on ne frappe pas sa fille" s'agace t-elle.

Derrière ses relations compliquées, il y a aussi un drame familial qui refait surface : "On ne s'entend pas depuis la mort de mon frère il y a huit ans" expliquait la jeune fille lors de son audition devant les gendarmes. Des propos confirmés par le père : il reconnait qu'il y a un lien entre la perte de son fils et la mauvaise relation avec sa fille.

Je veux juste que mon père comprenne la gravité de ses actes - La jeune fille de 14 ans

"Les enfants veulent le retour de leur père"

Au cours de l'audience, la présidente a interrogé le prévenu sur ce qu'il a prévu de faire pour se sortir de ce cercle de violence : "J'ai commencé un traitement pour l'alcool en prison et j'ai demandé à voir un psychologue. Je continuerai dehors". Il explique ensuite vouloir retourner à la maison. "Comment allez vous réagir si elle se sépare de vous ?" demande le substitut du procureur. "Normalement" répond le prévenu. Il continue : "Je serai un père digne". L'inquiétude du ministère public est que la femme n'a pas porté plainte et souhaite qu'il revienne au domicile malgré les violences. L'avocate du prévenu, Me. Pohu-Panier explique, en effet, que le couple ne veut pas se séparer : "Sa petite de six ans le réclame". Elle continue : "Il y a eu de nombreux échanges de courriers entre le père et la famille. Très unanimement, tous disent qu'ils veulent qu'il revienne".

Le prévenu estime "qu'il a compris la leçon". Mais pour l'avocate de la jeune femme, la prise de conscience est "relative et peu aboutie".

Après quelques minutes de délibération, le tribunal reconnait le prévenu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. Il est alors condamné à dix mois de prison dont six avec sursis. Il sera soumis à une mise à l'épreuve de deux ans pour soigner ses problèmes d'alcool. Il lui est également interdit de se rendre au domicile familial après sa sortie de prison.