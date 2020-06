Dordogne : un sexagénaire reconnait avoir tiré sur la mairie de Lalinde en décembre 2018

L'affaire avait fait grand bruit en décembre 2018. Trois coups de feu avaient été tirés contre la mairie de Lalinde en pleine nuit. Sébastien Lecornu, le ministre des Collectivités territoriales, avait même réagi et indiqué que "rien ne peut justifier la violence, qui plus est à l’encontre d’un symbole républicain". Après de longs mois d'enquête, deux personnes ont été interpellées mercredi matin, un homme d'une soixantaine d'années et son gendre. Ils sont soupçonnés d'être à l’origine des tirs.

"Trop d'impôts, trop de taxes"

Si le plus jeune ne semble pas être impliqué, le sexagénaire a lui reconnu les faits lors de l'interrogatoire. Il les a même justifiés. "Trop d'impôts, trop de taxes" selon lui. Il se sent alors porté par le mouvement des gilets jaunes même si son engagement dans les manifestations et sur les ronds-points reste limité. Le choix de la mairie de Lalinde se serait fait au hasard. Le suspect ne vit même pas dans la commune, il habite à Mauzac-et-Grand-Castang. Le geste se voulait plus symbolique en ciblant un bâtiment représentant l'Etat.

Une expertise balistique en cours

Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à lui grâce à plusieurs témoignages. Sa Peugeot 205 rouge a notamment été aperçue au moment des faits. Le parquet de Bergerac attend désormais les conclusions de l'expertise balistique pour consolider le dossier. Elle doit dire si oui ou non, le fusil semi-automatique de calibre 12 retrouvé chez le suspect a bien tiré les balles qui ont atteint la mairie de Lalinde. Si c'est effectivement le cas, l'homme pourrait être jugé d'ici la fin de l'année par le tribunal correctionnel de Bergerac.