Un technicien est tombé de six mètres de haut alors qu'il travaillait sur le montage de la scène du festival Chat'o'rock, à Château-L'Evêque. Il était harnaché mais a chuté pendant un changement de point d'accroche. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Dordogne : un technicien tombe de six mètres de haut sur le montage du festival Chat'o'rock

L'accident s'est produit vers onze heures et demi ce jeudi matin, en pleins préparatifs du festival Chat'o'rock, qui commence vendredi à Château-L'Evêque. Un technicien qui participait au montage de la scène est tombé d'une hauteur de six mètres. Il avait un harnais et un baudrier de sécurité, mais il a chuté pendant un changement de point d'accroche. Il est tombé sur la scène, ce qui a pu amortir sa chute.

Des nouvelles rassurantes

Une ambulance du SMUR a été dépêchée sur place, avec les pompiers et la gendarmerie. Le médecin de Château L'Evêque s'est aussi déplacé. Immédiatement après l'accident, les nouvelles étaient rassurantes : l'homme, âgé de 37 ans selon la gendarmerie, semblait souffrir de douleurs et d'une possible fracture mais il était conscient, ses jours ne sont pas en danger selon le maire. Les secours l'ont emmené à l'hôpital de Périgueux pour des examens.

De bonnes conditions de sécurité

Le festival Chat'o'rock doit débuter vendredi soir, pour sa toute première édition. Le maire de la commune assure que la trentaine de techniciens qui interviennent sur le montage des équipements travaillent dans d'excellentes conditions de sécurité. Selon l'élu, les équipes techniques du festival sont sous le choc.