Dordogne : un TER percute deux cerfs à Saint-Cyprien, le trafic perturbé

Un train express régional a percuté deux cerfs ce mercredi matin à Saint-Cyprien en Périgord noir. Le trafic entre Bergerac et Sarlat est perturbé.

Un TER reliant Sarlat à Bergerac a percuté deux cerfs ce mercredi 26 décembre vers 7h30 du côté de Saint-Cyprien. Il n'y avait aucun passager dans ce train. La SNCF a appelé des taxis et des autobus pour acheminer les passagers qui devaient prendre les trains suivants, qui attendaient à Bergerac et à Port-Sainte-Foy. Plus d'une centaine de personnes au total. La circulation sur la voie Sarlat - Bergerac était encore coupée vers 9h mais elle devrait être rétablie vers 10h.