Dordogne : un trio condamné après des violences sur une femme

Deux homme et une femme ont été condamnés ce lundi 15 février pour violences en réunion, séquestration et extorsion de fonds. Ils s'en sont pris à la petite amie de l'un des prévenus.

C'est un procès particulièrement sordide qui s'est tenu ce lundi 15 février au tribunal correctionnel de Bergerac. Deux hommes de 33 ans de l'agglomération de Sainte-Foy-la-Grande et une femme de 47 ans de Port-Saint-Foy-et-Ponchat, tous déjà connus de la justice, ont été jugés pour violences en réunion, séquestration et extorsion de fonds.

Quatre ans de prison pour le "meneur"

Les faits remontent à la nuit du samedi 6 au dimanche 7 février. Ils s'en sont pris à la petite amie de l'un des deux hommes. Présenté comme le meneur du trio, récidiviste, cet homme a été condamné à quatre ans de prison. L'autre homme est condamné à 1 an de prison sous bracelet électronique et la femme à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. La victime va avoir droit à une procédure civile pour obtenir des dédommagements. Le préjudice financier de l'extorsion est de 250 euros.

Une victime laissée le visage en sang à l'hôpital

Il a fallu plus de cinq heures au tribunal pour remonter le fil de cette nuit d'enfer. Au petit matin, c'est une femme au visage en sang, boursouflé par les coups, des hématomes sur tout le corps, le nez cassé qui est laissée devant les urgences de Sainte-Foy-La-Grande. Depuis plusieurs heures sur fond d'alcool, entre jalousie et comportement jugé scandaleux, les disputes et les coups se succèdent avec celui qu'elle fréquente depuis six mois, puis avec les deux autres, un couple d'amis. Les trois personnes étaient poursuivies pour extorsion car avant de l'emmener à l'hôpital, la victime a été contrainte de retirer de l'argent dans des distributeurs de billets.