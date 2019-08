Dordogne : un ULM atterrit en urgence sur l'aéroport de Périgueux- Bassillac

Périgueux, France

Un atterrissage d'urgence s'est produit hier mardi sur l'aéroport de Périgueux-Bassillac en Dordogne. En début d'après-midi, l'aéroport a été prévenu par la tour de contrôle de Bordeaux qu'un ULM était en difficultés sur sa zone et qu'il présentait un problème au niveau de son train d'atterrissage. Le pilote a réussi à poser l'aéronef en glissade sur le nez, sans trop de dégâts, sur une piste en herbe. Il est sorti indemne de l'accident.

Le train d'atterrissage était bloqué - Cédric Fauvel aéroport de Périgueux-bassillac

Sur sa page facebook, l'aéroport se félicite de l'organisation des services de secours, pompiers et gendarmerie "nous tenons à féliciter ce pilote qui a fait preuve de courage suite à son avarie mécanique et nous en profitons pour remercier les services du SDIS 24 ainsi que ceux de la Gendarmerie de la Dordogne pour leur réactivité."

D'importants moyens de secours ont été déployés - Cédric Fauvel aéroport de Périgueux-Bassillac

Le SSLIA, Service de Sauvetage et de Lutte contre les Incendies d'aéronefs était sur place ainsi que des gendarmes du groupement de la Dordogne et des pompiers du SDIS24. Pour parer à toutes éventualités, il y avait également une ambulance et un véhicule porteur d'eau et de mousse.