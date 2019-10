Dordogne : un veau volé dans un troupeau à Bouillac

Bouillac, Dordogne, France

Mauvaise surprise pour Jean-Paul Pouzargue ce dimanche 27 octobre au petit matin. En passant près du champ où se trouvent ses vaches à Bouillac, près de Belvès, il s'est aperçu qu'un veau manquait à l'appel. Au sol, de nombreuses tâches de sang.

Un veau de 300kg

C'est en allant à la chasse que Jean-Paul Pouzargue a entendu sa vache meugler encore et encore. Une attitude inhabituelle qui le pousse à s'arrêter. C'est là que l'agriculteur découvre des tâches de sang au sol et sur le flanc droit de son animal. Les chasseurs lui viennent en aide : "On a retracé le parcours. On dirait que le veau s'est réfugié auprès de sa mère. Ensuite, il a sûrement été traîné le long de la clôture puis jusqu'au chemin pour être mis dans une voiture", explique Jean-Paul. Sa bête, qui pèse environ 300 kilos, devait être vendue dans une quinzaine de jours, "entre 900 et 1.000 euros".

Sur le chemin où l'on accède au près en voiture, une dernière tâche de sang : "ils ont du la charger dans leur voiture ici", suggère l'agriculteur © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Les faits auraient eu lieu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre. "Le champ, isolé de la route, est assez facile d'accès", explique Paul-Marie Delfour. Le maire de la commune de Bouillac a reçu un mail de la gendarmerie "vers 17 heures dimanche", précise-t-il. "On ne peut pas faire grand-chose", regrette l'élu appelé à la vigilance par les forces de l'ordre qui préconisent notamment de surveiller "le passage de voitures inhabituelles dans le coin". L'agriculteur a déposé plainte à la gendarmerie de Beaumont-du-Périgord.