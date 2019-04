Dordogne : Un Vézacois de 60 ans se tue dans un accident de la route

Vezac, France

Un Vézacois de 60 ans a perdu la vie, dans un accident de la route, dans la nuit de samedi à dimanche 7 avril à Vézac en Dordogne. Pour une raison inconnue, l'automobiliste qui circulait sur la voie communale 306, plus connue sous le nom de "chemin du moulin de Caillou" a perdu le contrôle de sa voiture en pleine nuit. Le véhicule a traversé la chaussée avant de percuter un arbre et de finir sa course sur le toit, le long de la voie ferrée. C'est là qu'un agriculteur, qui passait sur le pont de la voie-ferrée tout-proche, l'a découvert ce dimanche matin. Les secours n'ont rien pu faire pour le conducteur.

Ce nouvel accident porte à sept le nombre de personnes tuées sur les routes de Dordogne depuis de l'année.