Dordogne : un Vietnamien sans-papiers de 43 ans menacé d'expulsion

Un Vietnamien sans-papiers de Périgueux est menacé d'expulsion. Il s'appelle Lien Phan et habite depuis 12 ans dans la capitale Périgourdine. Il vient de recevoir une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Ses amis ont tout de suite lancé une pétition . Une pétition qui va être remise à la préfète pour qu'elle examine sa situation.Spontanément, plusieurs de ses amis se sont mobilisés sans que Lien Phan ne le sache.

Une promesse d'embauche existe selon ses proches

Ses proches le décrivent comme généreux honnête et surtout travailleur. Le Vietnamien travaille dans le secteur du bâtiment et dispose même selon ses amis d'une promesse d'embauche de son patron. Ses amis comptent d'ailleurs beaucoup sur cette promesse d'embauche pour que Lien Phan obtienne une "carte de séjour salarié" car jusqu'à présent, toutes ses demandes de régularisation ont été refusées, bien qu'il soit en France depuis 15 ans et qu'il parle la langue ses proches ont bien du mal à comprendre.

Silence radio du côté de la préfecture de la Dordogne

Du côté de la préfecture de la Dordogne que nous avons sollicité, c'est silence radio. Et pour cause, nous sommes en période de réserve compte tenu de la campagne présidentielle. La préfète ne s'exprime plus sur des dossiers particuliers. Mais qu'importe pour les amis de Lien Phan la mobilisation continue sur les réseaux sociaux.