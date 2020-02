Dordogne : la déchetterie de Chancelade fait appel à un vigile pour lutter contre les vols

Chancelade, France

Les usagers sont parfois surpris de sa présence. Depuis le jeudi 6 février, un agent de sécurité est posté devant la déchetterie des Gabares à Chancelade, commune de l'agglomération de Périgueux. Sa mission est de s'assurer que des vols ne sont pas commis au sein de l'établissement.

Depuis le mois de janvier dernier, les salariés du syndicat départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) ont signalé à la direction que des personnes se font passer pour des agents de la déchetterie auprès des usagés afin de dérober leurs objets.

Sur le dos ils portent des gilets jaunes fluos mais ils ne sont pas salariés de la déchetterie.

Jean-Christophe Vialle, directeur du pôle Périgueux au SMD3 explique : "Ces personnes s'habillent avec des vêtements fluos donc souvent les usagers les confondent avec nos gardiens et leur demande de récupérer les objets ou même des fois rentrent dans les voitures, fouillent dans les coffres. Ils essayent de récupérer des produits à valeur ajoutée, comme des batteries, de la ferraille, du letton, des robinets, etc" explique le responsable.

Récupération interdite

"Cette situation créait du conflit, des tensions chez les gardiens ou les usagers. Il fallait donc prendre une décision. Donc la décision a été de mettre un agent de sécurité et depuis cela va beaucoup mieux. Les agents viennent au travail de manière plus sereine, et les usagers aussi. Et il faut savoir qu'en déchetterie, la récupération est interdite pour tout le monde" poursuit Jean-Christophe Vialle.

Interdiction de collecter les objets, sauf dérogation spéciale pour des associations caritatives par exemple. Pour l'instant le vigile restera en poste pour une durée indéterminée. Le SMD3 n'exclut pas de généraliser la surveillance des déchetteries dans toute l'agglomération de Périgueux.