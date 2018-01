Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, France

La circulation sur une quinzaine de petites routes de Dordogne reste compliquées ce lundi. Le long de la Vézère et de la Dordogne, des petites routes de campagne sont parfois inondées. Sur sa page facebook, la gendarmerie de la Dordogne appelle les automobilistes à respecter les panneaux d'interdiction de circulation à cause des inondations.

Moteur noyé et appel au secours

Ce lundi midi en effet, vers 12h50, une automobiliste s'est engagée imprudemment sur la route qui relie Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt au Fleix, et ce, malgré le panneau qui indiquait que la route était coupée à cause des inondations. Et c'est avec humour que les gendarmes racontent la suite de l'histoire " N'ayant pas de voiture amphibie, ce qui devait arriver ... arriva et la voiture s'arrêta, moteur noyé !"

L'automobiliste qui a vu l'eau rentrer dans sa voiture a aussitôt appelé les secours. Elle a a réussi à s'en sortir sans problème grâce aux services de secours et à l'intervention des gendarmes de la brigade de La Force.

Pour vous renseigner sur l'état de la circulation sur les routes de la Dordogne, vous pouvez consulter le site du conseil départemental inforoute24.fr . Et bien sûr on fait la route ensemble sur France Bleu Périgord, en cas d'incident sur la route vous pouvez appeler le 05 53 53 82 82.