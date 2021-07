Dordogne : une caravane prend feu sur l'A89 en direction de Bordeaux

La circulation a été très perturbée ce dimanche après-midi sur l'autoroute A89 en direction de Bordeaux à hauteur de Sourzac. Vers 12h30, le conducteur d'une voiture tractant une caravane a entendu du bruit sous le véhicule et vu sortir de la fumée.

La caravane s'embrase

Il s'est aussitôt arrêté et il a bien fait. Les quatre passagers allemands du véhicule, le couple de parents et leurs deux enfants, sont aussitôt sortis. La voiture et la caravane se sont embrasées. Il n'en reste plus rien.

Les pompiers se sont rendus sur place pour éteindre l'incendie qui a endommagé la route et une petite partie de la végétation alentour. La circulation devrait se faire sur une seule voie durant une petite semaine.