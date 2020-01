Suicide d'une adolescente de 12 ans en Dordogne : une cellule d'aide psychologique mise en place au collège

Neuvic, France

Plusieurs mesures ont été prises ce vendredi suite au suicide d'une adolescente de 12 ans mercredi dernier. La collégienne s'est pendue à son domicile. Le parquet de Périgueux confirme ce vendredi qu'une enquête est ouverte " pour recherche des causes de la mort". toujours selon le parquet, aucun élément ne permet pour l'instant de faire un lien avec des faits de harcèlement.

L'inspection académique a mis en place une cellule d'aide psychologique au collège Henri Bretin de Neuvic où l'adolescente était scolarisée en classe de 5ème. De son côté l'ARS, l'Agence Régionale de Santé a elle mis en place plusieurs numéros de téléphone spécifiques pour la Dordogne, pour accompagner les jeunes et leurs familles.

Numéro d’appel pour les jeunes (centre médico-psychologique) : 05 53 61 49 86

·Numéro d’appel pour les adultes (centre médico-psychologique) : 05 53 82 00 53

Numéro de la Maison des adolescents de la Dordogne : 05 53 61 55 93

L’ARS invite les familles et les personnes qui en ressentiraient le besoin à se rapprocher de ces professionnels de l’accompagnement psychologique afin de pouvoir exprimer leurs difficultés et recevoir des conseils.

Une cagnotte a également été mise en ligne par des parents de camarades de la collégiennes. Ils y expriment leur soutien à cette famille en deuil.

"Aucune parole ne peut consoler le décès d’un enfant. Nous pensons fortement a toute la famille et espérons que vous pourrez relever la tête le plus rapidement possible. Votre petit ange monté au ciel vous protège et vous guidera pour toujours dans la patience et dans l’amour La perte de son enfant est l’épreuve la plus dure qu’un parent puisse vivre. Le temps n’efface rien mais c’est petit à petit que votre travail de deuil prendra tout son sens. Votre fille vous aimera toujours et vous l’aimerez toujours. Je pense à vous de tout mon cœur."