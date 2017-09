Dordogne : une cérémonie à Port-Sainte-Foy, 20 ans après la collision mortelle entre un train et un camion

Près de 70 personnes ont rendu hommage ce vendredi aux victimes de l'accident de Port-Sainte-Foy. Il y a 20 ans, cette collision entre un train et un camion a fait 13 morts.

Une cérémonie d'hommage ce vendredi à Port-Sainte-Foy, 20 ans après l'un des drames les plus terribles qu'a connu la Dordogne. Il est 11h45 ce 8 septembre 1997, quand soudain un TER percute à plus de 120 km/h un camion rempli d'hydrocarbures, au passage à niveau de Port-Sainte-Foy. Le bilan est terrible : 13 morts, 43 blessés dont 10 graves.

Depuis, un pont a été construit au-dessus de la voie ferrée et une stèle du souvenir a été installée. Chaque année, une cérémonie est organisée. Ce vendredi, pour les 20 ans, près de 70 personnes ont fait le déplacement pour assister à cet hommage. Des proches, des voisins, des familles des victimes, mais aussi des cheminots de la SNCF.

Victimes, familles, voisins, anciens cheminots de la SNCF ont assisté à cette cérémonie. Copier

"Je me souviens comme si c'était hier"

Les gens se sont réunis autour de la stèle, juste à côté de là où a eu lieu l'accident. Un train arrive, il vient de Bordeaux, direction Bergerac, exactement comme il y a 20 ans. Il s'arrête quelques instants. Une gerbe de fleurs est déposée au pied de la pierre. Deux discours sont prononcés, suivis d'une minute de silence. Une cérémonie très sobre, "un rituel", comme l'explique le maire de la commune, Jacques Reix, afin de respecter la volonté des familles des victimes.

"C'est un devoir de mémoire", explique Loubnès Meddahi. Sa petite soeur Louisa, âgée de 18 ans à l'époque, est morte dans l'accident. "C'est comme si c'était une grande famille qui se réunit. On se souvient de tout, (...) tout remonte à la surface. On se souvient de tout ce qui s'est passé, comme si c'était hier", raconte-t-il, ému. "On se rappelle de tout, les hélicoptères, les pompiers, le train, le poids lourds... Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier."

Ce matin, on a revécu tout ce qui s'est passé. Ma femme travaillait, moi je travaillais. Je suis revenu exprès pour mettre mon fils dans le train. Il avait sa voiture qui était dans le garage. Mais je ne voulais pas qu'il la prenne. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite."

Michel Marcheix, lui, a perdu son fils unique ce jour-là, Jérôme, qui avait 18 ans. Chaque année depuis 20 ans, il assiste à la cérémonie. "Le 8 septembre, on doit être là. Le jour où on ne sera pas là, c'est qu'il y a un problème." Aujourd'hui, Jérôme aurait 38 ans. Michel Marcheix aime penser qu'il serait marier et aurait des enfants. L'année prochaine, lui et sa femme seront à nouveau là, 21 ans après, pour se souvenir.