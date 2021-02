Dordogne : une conductrice ivre sans permis provoque un accident en allant chercher sa robe de Saint-Valentin

Le 14 février dernier, le jour de la Saint-Valentin, une conductrice a refusé de s'arrêter à un stop et de se soumettre à un contrôle de gendarmerie vers 18h50 à Montpon. Quelques minutes plus tard, les gendarmes sont appelés pour un accident matériel à quelques kilomètres, ils retrouvent la voiture accidentée vide, un pieu enfoncé dans la pare-brise. Ce sont les gendarmes de la Dordogne qui racontent l'histoire sur leur page facebook.

La conductrice qui était accompagnée par deux amies, était ivre et n'avait pas de permis de conduire. Elle était partie chercher une robe à son domicile pour la Saint-Valentin. Sa passagère a eu une grosse frayeur quand le pieu s'est enfoncé dans le pare-brise, mais heureusement elle n'a été que légèrement blessée : une contusion au cou et un saignement de nez.

Les conséquences de l'accident auraient pu être beaucoup plus graves - Gendarmerie de la Dordogne

La conductrice est poursuivie pour cinq infractions : non respect du stop, refus d'obtempérer, conduite en état d'alcoolémie, délit de fuite et conduite sans permis. Elle sera convoquée devant le tribunal judiciaire de Périgueux. Elle a également été verbalisée ainsi que ses deux amies pour non respect du couvre-feu.