Dordogne : une course-poursuite jeudi soir dans les rues de Bergerac

Deux jeunes filles de 18 et 21 ans ont été condamnées ce vendredi à 2 et 4 mois de prison ferme. Elles ont tenté jeudi soir de forcer un contrôle de police. Elles roulaient à bord d'une voiture volée. Elles ont été arrêtées après une demi-heure de course poursuite avec les policiers.