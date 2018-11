Coux-et-Bigaroque, France

C'est une mésaventure qui se termine bien. Une enseignante en retraite, qui habite dans le bourg du Coux, près du Buisson-de-Cadouin, s'est perdue jeudi après-midi alors qu'elle était en pleine cueillette de champignons, dans les bois du secteur de Mouzens.

Les gendarmes effectuent des recherches jeudi soir, en vain

Cette femme de 77 ans était partie en voiture avec son mari : le couple s'était garé, avant de s'enfoncer dans les bois. Mais ils se sont perdus de vue. Le mari est revenu seul à la voiture, et ne voyant pas sa femme rentrer, il a fini par appeler les gendarmes à la tombée de la nuit, après un temps d'attente. Les militaires, aidé par "Eliot", le chien de recherche du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) de Périgueux, ont tenté de retrouver la trace de la disparue jusqu'à 23 heures.

Un automobiliste la prend en stop et la ramène près de chez elle

Une battue était prévue vendredi matin, avec le maire et les chasseurs du Coux-et-Bigaroque, quand la vieille dame est réapparue vers 8h30 : un automobiliste l'avait prise en stop au bord de la route, et déposée presque devant chez elle ! L'automobiliste est parti sans demander de remerciement, mais la septuagénaire, très choquée, mais en bonne santé, n'a pas pu donner davantage de détails.

Toujours partir "aux champignons" avec un téléphone portable chargé

Sur leur page Facebook, les gendarmes de Dordogne rappellent aux chercheurs de champignons qu' "il est plus prudent d'emporter un téléphone portable chargé, et de ne pas partir trop tard en cette saison, quand la nuit tombe tôt. Vous pouvez aussi prévoir un peu d'eau et de nourriture dans votre panier à champignons, un sifflet et une chasuble fluo."