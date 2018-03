Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, France

Les disputes entre voisins peuvent parfois dégénérer. Samedi vers 11h30 à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, un homme s'en est pris violemment à son voisin. Les raisons de la dispute sont floues.

Il n'aimait pas trop que ses voisins coupent des branches d'arbres en face de chez lui. L'homme, très alcoolisé, a donc pris son appareil photo et l'a pointé vers ses voisins. Mais ils n'aiment pas trop cela et lui demandent d'arrêter, ce qu'il ne fait pas. Alors, ils décident de lui prendre son appareil photo. Ce que le suspect n'aime pas du tout, alors il donne un coup de poing à l'un des voisins, celui-ci se relève et tente d'immobiliser son agresseur. Puis le suspect se relève et les insulte violemment.

Alerté par les cris de la dispute, une autre voisine sort de chez elle. Mais l'homme l'agresse à son tour. Le mari de cette dame appelle alors les gendarmes.

L'agresseur est arrêté et placé en cellule de dégrisement. Il était déjà connu pour des faits de violence.

Il sera finalement mis en examen pour violence en état d'ivresse notamment.