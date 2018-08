Une entreprise de couverture, installée à La Roche-Chalais, a été cambriolée dans la nuit de vendredi à samedi. Entre 10.000 et 20.000 euros de matériel a été dérobé.

La Roche-Chalais, France

Entre 10.000 et 20.000 euros de matériel a été dérobé dans une entreprise de couverture à La Roche-Chalais, à l'est du département. Dans la nuit de vendredi 17 à samedi 18 août, des voleurs ont utilisé une meuleuse pour trancher les barreaux et pénétrer dans le bâtiment.

Ils sont repartis avec beaucoup d'outils. L'enquête est confiée aux militaires de Saint-Aulaye-Puymangou.

Des cambriolages de cette nature sont régulièrement constatés dans des entreprises ou chez des particuliers. La gendarmerie oriente ses patrouilles pour lutter contre cette délinquance, et conseille de prendre des dispositions de sécurité.