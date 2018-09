Huit hommes âgés de 19 à 46 ans comparaissaient ce mercredi devant le TGI de Périgueux. Entre mars et octobre 2017, ils auraient cambriolé une cinquantaine de maisons et d'appartement en Dordogne et en Corrèze.

Périgueux, France

Une équipe de cambrioleurs comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Ils sont huit en tout (âgés entre 19 et 46 ans), soupçonnés d'avoir réalisé une série de cambriolages. Une cinquantaine d'effractions commises entre mars et octobre 2017 en Dordogne et en Corrèze.

Dans 28 de ces cambriolages, la technique des voleurs était la même : ils arrachaient le barillet de serrure à l'aide d'un pied de biche ou d'une clé à molette, en l'absence des propriétaires ou des locataires. En l'espace de quelques heures, plusieurs maisons étaient retournées entièrement, et il dérobaient tout ce qui avaient de la valeur. Téléviseurs, fusils de chasse, bibelots, voitures, scooters, outils de bricolage, bijoux, en or de préférence, la liste est longue et préjudice estimé en tout à plus de 110.000 euros.

Sur place les gendarmes retrouvent des traces ADN, des empreintes de chaussures, qui leur permettent de remonter la trace d'un premier homme arrêté lors d'un banal contrôle, une nuit, tout près néanmoins d'une maison qui venait d'être cambriolée. Un jeune homme de 25 ans arrivé de région parisienne depuis une décennie, "le cerveau, le chef de bande" selon les autres prévenus.

Mais malgré cette arrestation, les cambriolages continuent, avec la même méthode. L'enquête alors se poursuit avec l'aide de témoin et des images vidéo. Très vite, deux des complices voleurs et dans la foulée les quatre receleurs sont attrapés. Les enquêteurs retrouvent également les outils qui ont servis à entrer par effraction dans les logements, puis des tas d'objets volés cachés dans des garages, des voitures et chez les beaux parents de deux des prévenus.

Les huit hommes se connaissent tous. Aucun d'entre eux ne travaille. Devant devant le tribunal, à la barre, ils se rejettent tous la responsabilités des cambriolages. "Oui on a fait du recel mais non, on n'a pas cambriolés de maison", assurent-ils. Pourtant le dossier les accablent, chacun a des degrés différents. Pour le procureur de la République, "c'est une équipe de malfaiteurs". Il a requis des peines allant de 3 mois à 4 ans de prison ferme. Des peines allant de 3 mois à 4 ans de prison ferme ont été requises contre ces hommes.