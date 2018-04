Une famille de Saint-Germain-du-Salembre, commune située au nord de Neuvic, a été violemment agressée dans la nuit de dimanche à lundi par plusieurs cambrioleurs. Ces individus armés sont entrés dans leur domicile vers 3h30 du matin. Le père, qui a tenté de se défendre, a été frappé. Sa femme et ses deux filles elles n'auraient pas été touchées, mais sont très choquées.

A l'arrivée des gendarmes, toute la famille a été envoyée à l’hôpital pour une batterie d'examens. Une enquête pour flagrance a été ouverte et confiée à la section de recherche de Bordeaux et à la brigade de recherche de Périgueux. Selon le parquet de Périgueux les individus auraient agi dans un but crapuleux, ils auraient réussi à maîtriser la famille, avant de dérober des biens dans la maison sans doute des bijoux et de l'argent. Ils sont activement recherchés.