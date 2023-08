Dordogne : une femme de 79 ans meurt écrasée par son tracteur après un malaise

Les pompiers et les médecins du Smur sont intervenus mais n'ont pas pu sauver l'habitante

Elle avait pour habitude de prendre son tracteur pour entretenir ses terres. Une ancienne fraisicultrice et habitante de Lacropte en Périgord Vert est décédée ce vendredi 18 août. La femme de 79 ans a été écrasée par son engin peu avant midi et n'a pas pu être sauvée par les secours.

Peu avant midi, à l'arrivée des pompiers et des médecins du Smur, la victime était en arrêt cardio respiratoire. Selon les gendarmes, elle a fait un malaise pendant qu'elle était au volant de son tracteur sur une route. L'engin a continué de rouler vers un champ. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée et qu'elle a été écrasée par le tracteur. Le propriétaire du champ a tenté d'intervenir, il a immobilisé l'engin et c'est lui qui a appelé les secours.

"Une femme très active"

La maire de la commune, Claudine Faure s'est tout de suite rendue sur place. Elle se dit très choquée et salue une "femme très active" qui est née à Lacropte. Selon l'élue, la femme de 80 ans était en pleine forme, elle continuait d'entretenir ses terres.