Dordogne : une femme de 83 ans grièvement blessée dans une collision

Un accident s'est produit ce jeudi après-midi à Cherveix-Cubas en Dordogne. Deux voitures, dont une avec une remorque de caravane, se sont percutées sur la départementale 62. Une femme de 83 ans est grièvement blessée. L'octogénaire a dû être désincarcérée.

La collision a fait quatre blessés légers. trois femmes de 61 ans, 56 ans et 31 ans et un homme de 75 ans. Toutes les victimes ont été transportées dans les centres hospitaliers de Périgueux et de Saint-Yrieix-la-Perche.